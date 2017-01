Besser zeichnen mit dem neuen Inkscape

Das beliebte Vektorgrafikprogramm ist in der Version 0.92 erschienen. Die neue Version bietet eine Vielzahl von Verbesserungen.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Für Logos und andere Strichzeichnungen empfehle ich das Vektorprogramm Inkscape. In der neuen Version 0.92 haben die Entwickler einige neue Funktionen eingebaut. In den Einstellungen des Programms können Sie nun unter "Werkzeuge / Text" die Maßeinheit von den voreingestellten typografischen Punkten umstellen auf Pixel, Pica, Milli- oder Zentimeter sowie Zoll oder Em-Quadrat.



Mit dem Messwerkzeug konnten Sie bisher nur flüchtige Maße erzeugen, die gleich wieder verschwanden. Jetzt können Sie die Messlinien dauerhaft in Ihre Zeichnung einfügen. Klicken Sie dazu in der Symbolleiste des Messwerkzeugs auf den Pfeil. Zwischen Objekten, die sich überdecken, können Sie jetzt mit dem Mausrad wechseln. Halten Sie dazu die Maustaste gedrückt, während Sie am Rad drehen.



Ein mächtiges neues Grafikwerkzeug sind die Verlaufsgitter. Ein herkömmlicher Farbverlauf verläuft von einer Farbe zu einer anderen. Sie haben also zum Beispiel links Rot, rechts Grün, und dazwischen einen stufenlosen Verlauf. Beim Verlaufsgitter wird der Farbverlauf in einem Raster mehrfach wiederholt. Es gibt Punkte, in der einen Farbe haben und Punkte in der anderen. Und dazwischen immer wieder der Farbverlauf. Die Punkte können Sie verschieben, so dass das Farbmuster sich ändert. Auf diese Weise können Sie zum Beispiel komplexe Schattierungen in ihre Bilder einarbeiten. Sie finden das Werkzeug für den Gitterverlauf direkt unter dem herkömmlichen Verlaufswerkzeug.



Mehr zu Inkscape