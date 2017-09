Ihr Handy als Fernbedienung: Komfort ohne Ende

Wenn Sie das geniale Mediencenter Kodi benutzen, dann ist Kore Ihre Fernbedienung. Kore läuft auf Ihrem Android-Smartphone und steuert das Mediencenter per WLAN.

Android / Deutsch / Open Source. Kodi ist das Top-Programm für Video-Enthusiasten. Es verwandelt eine dröge Dateisammlung auf der Festplatte in eine festlich angerichtete Videothek, komplett mit Filmbeschreibungen, Coverfotos und Komfortfunktionen. Sie können Kodi auf einem PC, Notebook oder Raspberry installieren. Als Fernbedienung dient Ihr Handy.



Nachdem Sie Kodi für die Fernsteuerung freigeschaltet haben, kann diese automatisch Kontakt aufnehmen. Wenn beide Geräte im gleichen Netz sind, was zu Hause meist der Fall ist, geht das automatisch.



Kore bietet die normalen Funktionen einer Fernbedienung: Sie können damit Filme starten, stoppen, schnell vor- und zurückspulen. Darüber hinaus können Sie auch die komplette Filmliste von Kodi abrufen und mit Beschreibungen und Bewertungen auf Ihrem Handy anzeigen lassen. Die Liste bleibt auch erhalten, wenn die Verbindung zu Kodi getrennt ist. So können Sie sich unterwegs schon einen Film für den Feierabend aussuchen.



Besonders pfiffig: Kore kann vom Handy aus Text an das Mediacenter senden. Das ist sehr praktisch für die Suchfunktion, weil die Texteingabe mit der Handy-Tastatur sehr viel komfortabler ist als mit den einfachen Fernbedienungstasten.



Außerdem können Sie mit Kore Tonspuren umschalten, Untertitel einschalten oder sogar aus den Internet herunterladen und YouTube-Videos auf den Fernseher schicken.



