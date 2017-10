Mit einem Storyboard skizzieren Sie Ihren Film

Bei professionellen Filmproduktionen gibt es einen wichtigen Zwischenschritt zwischen Drehbuch und Dreharbeiten: Das Storyboard. Darin wird jede einzelne Einstellung als Zeichnung skizziert. Dazu gibt es eine hervorragende kostenlose Software.

Windows+Linux+Mac / Englisch / Open Source. Storyboards dienen als Grundlage für die Dreharbeiten, sind aber auch hilfreich, wenn man anderen eine Filmidee erklären und sie dafür gewinnen will, seien es Geldgeber für eine professionelle Produktion oder Mitstreiter für ein Hobby-Projekt.



Das Storyboard zeigt Blickwinkel und eventuelle Bewegungen der Kamera, die Szenerie und Bewegungen der Akteure. Da ein Film über 1000 Einstellungen haben kann, können Storyboards ziemlich umfangreich werden. Mit dem quelloffenen "Storyboarder" der Firma Wonderunit können Sie Storyboards professionell erstellen. Das Drehbuch (falls vorhanden) importieren Sie als Grundlage. Die Zeichenfunktionen sind einfach gehalten, da ja nur grobe Skizzen gefragt sind. Sie können aber auch auf Papier zeichnen und Ihre Bilder abfotografieren und in das Programm einlesen. In den meisten Filmen kommen viele Einstellungen vor, die einander ähneln. Diese erzeugen Sie im Storyboarder, indem Sie eine vorhandene Einstellung duplizieren und abwandeln.



Der absolute Knüller ist aber der "Shot Generator". Damit erzeugt das Programm automatisch Szenen, die Sie in Stichworten beschreiben: Sie geben die Einstellungsgröße, Personen und deren Haltungen vor und das Programm erzeugt die Zeichnung!



Zu jeder Szene tragen Sie rechts Zusatzinformationen ein: Nummer der Szene, Dauer, Dialogtext, welche Aktionen stattfinden und Notizen. Unten sehen Sie Ihre einzelnen Boards auf einer Zeitachse aufgereiht. Diese können Sie auch als Animation abspielen, das Storyboard sieht dann schon fast aus wie ein fertiger Film.



