So kopieren Sie Filme von einem USB-Stick auf OpenElec

Wenn Sie OpenElec benutzen, um das Mediencenter Kodi auf einem Raspberry Pi zu betreiben, dann fehlen einige Werkzeuge, die normalerweise das Betriebssystem zur Verfügung stellt, zum Beispiel ein Dateimanager. Kodi hat für solche Fälle einen eigenen Dateimanager eingebaut.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Den eingebauten Dateimanager finden Sie im Hauptmenü des Mediacenters Kodi unter "Optionen / Dateimanager". Es erscheint ein zweigeteilter Bildschirm, der links einen Ordner A und rechts einen Ordner B anzeigt. Beim Start zeigen beide Seiten den "Hauptordner". Angeschlossene Festplatten und USB-Sticks sind als Unterordner darin enthalten. Klicken Sie links den USB-Stick an und rechts die Festplatte. Navigieren Sie zu dem jeweiligen Ordner, aus dem Sie beziehungsweise in den Sie Filme kopieren möchten.



Mit der Menütaste der Fernbedienung öffnen Sie das Menü. Sie können jetzt einzelne oder alle Filme markieren. Die markierten Filme kopieren Sie dann in einem zweiten Schritt in den Ordner, der auf der anderen Seite des Bildschirms angezeigt wird. Ich kopiere immer von links nach rechts, aber das ist Geschmacksache. Während des Kopiervorgangs zeigt Kodi einen Fortschrittsbalken an.



Durch das Kopieren gelangen die Filme zunächst nur auf den Datenträger, nicht jedoch in die Bibliothek. Damit sie auch dort gelistet werden, aktualisieren Sie diese. Dazu öffnen Sie die Bibliothek. Die Aktualisierung starten Sie ganz unten im Seitenmenü links.



