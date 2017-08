So schneiden Sie Werbung aus Videos aus

Sie nehmen gerne Fernsehsendungen auf? Sie möchten die Werbung daraus entfernen? Mit Vidcutter geht das schnell und einfach.

Windows+Linux+Mac/ Englisch / Open Source. Das Videoschnittprogramm Vidcutter eignet sich hervorragend für den technischen Videoschnitt, bei dem zum Beispiel aus einem abendfüllenden Film Werbepausen herausgeschnitten werden. Für den kreativen Videoschnitt, bei dem eine Vielzahl von Clips zu einem Film zusammengesetzt werden, ist das Progrmam nicht geeignet.



Sie können Videos in den gängigen Formaten in das Programm laden, indem Sie sie aus Ihrem Dateimanager in das Fenster von Vidcutter ziehen. Oder Sie klicken unten im Fenster auf "Open Media". Das Programm zeigt oben das Video und darunter eine Zeitleiste an. Elegant: In der Zeitleiste sind kleine Vorschaubilder des Films zu sehen.



Sie können den Film abspielen und die Lautstärke regulieren. Um in der Filmdatei hin und her zu spulen, können Sie eine Abspielnadel in der Zeitleiste mit der Maus hin und her schieben. Damit trifft man aber nur ungefähr die gewünschte Stelle. Um genau zum gewünschten Filmbild zu gelangen, spulen Sie zunächst mit den Pfeiltasten auf/ab in kleineren Sprüngen und dann mit den Pfeiltasten links/rechts Bildweise.



Achtung: In diesem Programm markieren Sie nicht die Werbeblocks, sondern die Filmsequenzen, die Sie behalten wollen! Am Anfang jedes gewünschten Filmblocks klicken Sie auf "Clip Start", am Ende auf "Clip End". Die Clips werden auf der Timeline gekennzeichnet und im Clip Index angezeigt.



Wenn Sie auf diese Weise alle gewünschten Teile markiert haben, klicken Sie zum Schluss auf "Save Media". Die neue Videodatei wird im gleichen Format mit den gleichen Einstellungen gespeichert wie die alte. Nur der Name ändert sich: Vidcutter schlägt vor, den Dateinamen um das Wort "EDIT" zu ergänzen - das können Sie aber beliebig abändern.



