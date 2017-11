So wandeln Sie Videos von Mkv nach Mp4

Viele Abspielgeräte geben nicht jedes Videoformat wieder. Die einen brauchen Mkv, die andern Mp4. Mit dem quelloffenen Programm ffmpeg wandeln Sie Ihre Filme ganz einfach auf der Kommandozeile um.

Windows+Linux / Englisch / Open Source. Um ein Video von Mkv in Mp4 umzuwandeln, genügt dieser Befehl:

ffmpeg -i IhrVideo.mkv -vcodec copy -acodec copy IhrVideo.mp4

Das Ergebnis ist innerhalb weniger Sekunden fertig.



Damit das funktioniert, müssen Sie vorher mit "cd" in den Ordner wechseln, in dem sich das Video befindet. Ansonsten müssten Sie nach dem "-i" den vollständigen Pfad zur Videodatei angeben.



Auf die gleiche Weise können Sie auch Avi-Dateien in Mp4 oder Mkv umwandeln. Auch der umgekehrte Weg ist möglich, funktioniert aber nicht immer.



Mit "-vcodec copy" und "-acodec copy" weisen Sie das Programm an, das Bildformat (vcodec) und das Tonformat (acodec) beizubehalten. Lediglich das so genannte Containerformat ändert sich von Mkv zu Mp4.



Sie können unter Linux sogar alle Mkv-Dateien eines Ordners in einem Rutsch umwandeln. Der Befehl dazu lautet:

for i in *mkv; do ffmpeg -i $i -vcodec copy -acodec copy $i.mp4; done

Am besten kopieren Sie den Befehl mit der Zwischenablage direkt von dieser Seite in Ihre Kommandozeile.



Videodateien enthalten ja grundsätzlich sowohl eine Bildspur als auch eine Tonspur. Untertitel und weitere Spuren sowie Meta-Informationen können dazu kommen. Um das alles unter einen Hut zu bekommen, wird das Ganze in einem so genannten Container gespeichert. Ohne diese Technik hätte man für jede Spur eine eigene Datei - das wäre unpraktisch und fehlerträchtig.



Eins der bekanntesten Containerformate ist Avi. Dieses Format ist aber veraltet. Mkv und Mp4 sind aktuelle Formate. ffmpeg ist auf vielen Linux-PCs schon installiert. Windows-Benutzer können es aus dem Internet herunterladen und installieren.



