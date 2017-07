Videos wandeln - stapelweise und schnell

Digitale Videos gibt es immer noch ein einer Vielzahl verschiedener Formate. Mit MeGUI wandeln Sie die Dateien von einem Format in ein anderes.

Windows / Englisch / Open Source. MeGUI ist ein schneller Videowandler, der einzelne Dateien oder ganze Ordner transkodiert. Das Programm braucht nicht installiert zu werden. Nach dem Download entpacken Sie das Zip-Archiv in einen Ordner, in dem Programme ausgeführt werden können, zum Beispiel C:\Programme. Dann können Sie die Datei "MeGUI.exe" per Doppelklick starten.



Wenn Sie rechts unten auf "One-Click" klicken, öffnet sich der "MeGUI One Click Encoder". Hier klicken Sie rechts neben "Input" auf das kleine Dreieck. Sie können eine einzelne Datei auswählen ("Select file") oder einen ganzen Ordner mit Dateien /"Select folder"). Wenn Sie einen Ordner auswählen, fragt das Programm nach: "Do you want to process all files in the selection?" - "Wollen Sie alle Dateien in der Auswahl verarbeiten?"



Wenn Sie das wollen, klicken Sie auf "Ja" (das steht da wirklich auf Deutsch). Es erscheint ein kleines Fenster, in dem Sie einen "leading name" eingeben können, also einen "führenden Namen". Gemeint ist eine Zeichenfolge, die das Programm an den Anfang der gewandelten Videodateien setzt. Etwas wie "Neu" bietet sich an.



Und dann macht sich MeGUI auch schon an die Arbeit. Es wandelt nach und nach alle Dateien, die Sie angegeben haben und speichert sie mit der gewünschten Vorsilbe.



Das Programm enthält ein Modul, das benötigte Programmfunktionen bei Bedarf automatisch nachlädt und aktualisiert. Im Test poppte dieses Modul an unerwarteten Stellen plötzlich auf, lud etwas herunter und verschwand wieder.



Mehr zum Thema MeGUI