Anzahl unterschiedlicher Inhalte sicher zählen

Die Anzahl der unterschiedlichen Einträge in einer Spalte ist die entscheidende Information, die Sie in einer Liste ermitteln möchten. Eine Spezialformel erledigt diese Aufgabe im Handumdrehen auch dann, wenn in der zu untersuchenden Spalte auch leere Zellen auftreten.

So sieht die Formel aus, mit der Sie die Anzahl verschiedener Einträge zählen und dabei leere Zellen unberücksichtigt lassen:

=SUMME(WENN(HÄUFIGKEIT(WENN(LÄNGE (ZählBer)>0;VERGLEICH(ZählBer;ZählBer;0); ““);WENN(LÄNGE(ZählBer)>0; VERGLEICH(ZählBer;ZählBer;0);““))>0;1))

Sie übergeben der Formel mit ZählBer nur ein Argument: den Spaltenbereich, in dem Sie die Anzahl der unterschiedlichen Inhalte zählen möchten. Die Formel kann nur für einen Spaltenbereich ein korrektes Ergebnis ermitteln. Achten Sie also darauf, dass der übergebene Bereich nur aus einer Spalte besteht.

Bestätigen Sie die Matrixformel nach der Eingabe über die Tastenkombination Strg+Umschalt+Eingabe. Die Formel liefert als Ergebnis die Anzahl der unterschiedlichen Inhalte im übergebenen Bereich.

In der abgebildeten Arbeitsmappe liefert die folgende Matrixformel in Zelle F3 die Anzahl 9:

=SUMME(WENN(HÄUFIGKEIT(WENN(LÄNGE(C4:C35) >0;VERGLEICH(C4:C35;C4:C35;0);““); WENN(LÄNGE(C4:C35)>0;VERGLEICH(C4:C35;C4 :C35;0);““))>0;1))

Im übergebenen Bereich C4:C35 treten insgesamt nur neun verschiedene Inhalte auf, obwohl der Bereich aus 32 Zeilen besteht.

So trickreich ermittelt die Formel die Anzahl der unterschiedlichen Datzensätze

Die Formel arbeitet nach der folgenden Methode, um die Anzahl der verschiedenen Inhalte festzustellen: