Auf welchen Wochentag fällt der erste Tag des Monats, bezogen auf ein bestimmtes Datum?

Bei dieser Fragestellung geht es darum zu ermitteln, wie der erste Wochentag des Monats lautet, in dem sich das Ausgangsdatum befindet. Hierbei kommt die excel-spezifische Funktion WOCHENTAG() zum Einsatz, die in Kombination mit anderen Funktionen für diese Fragestellung prädestiniert ist.

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie der gewünschte Zieltermin ermittelt und über ein spezielles Format der Name des Zieltermindatums ausgelesen wird.

Tragen Sie zuerst in die Zelle G7 die Formel =WOCHEN-TAG(DATUM(JAHR(E7);MONAT(E7);1)) ein. Die äußere Funktion WOCHENTAG dient dazu, den Wochentag aus der inneren Funktion DATUM in Form einer Zahl auszulesen. Über die Funktion DATUM wird über die beiden verschachtelten Funktionen JAHR und MONAT sowie das Argument 1, das fix für den ersten Tag steht, aus dem Ausgangsdatum in Zelle E7 das gewünschte Zieldatum abgefragt. Nun wird der Wert für den Wochentag zurückgegeben, der im vorliegenden Beispiel 7 ist, was den Samstag repräsentiert. Anzumerken ist, dass Excel die Wochentage beginnend mit 1, die für den Sonntag steht, hochzählt. Nun müssen Sie lediglich noch in der Zelle G7 das benutzerspezifisch definierte Zahlenformat „TTTT“ hinterlegen und schon wird der Wochentag ausgeschrieben angezeigt, also beispielsweise Sonntag statt So.

Dies ist eine Variante, die lediglich den Wochentag errechnet, im Beispiel ist dies der Wochentag 7, also der Samstag. Sie können aber auch, wenn Sie mit einem Datum weiterrechnen möchten, stattdessen die Formel aus dem vorherigen Beispiel nehmen und sie leicht modifizieren. Wenn Sie also in Zelle G7 die Formel =DATUM(JAHR(E7);MONAT(E7);0)+1 eintragen, dann kommen Sie zum gleichen Ergebnis, können nun jedoch mit einem errechneten Datum weiterarbeiten. Dies kann je nach Aufgabenstellung eine geeignetere Variante sein.