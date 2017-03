Automatisch abwechselnde Zeilenfarben

Die beiden Befehle Als Tabelle formatieren und Formatvorlagen auf der Registerkarte Start liefern Ihnen nicht die gewünschten Farben?

Nutzen Sie einfach den Befehl Bedingte Formatierung, um Tabellenzeilen automatisch abwechselnd in zwei geeigneten Farben anzuzeigen: Zeilen mit gerader Nummer in Mittelgrau, Zeilen mit ungerader Nummer hingegen in Hellgrau.