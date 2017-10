Datendurchblick über Spezial-Mittelwerte

Sowohl die Extremwerte Minimum und Maximum, also auch der Mittelwert sagen viel über die Zusammensetzung einer Datenmenge aus. Für eine statistische Analyse von Zahlen wie Umsatz- oder Produktionskennziffern sind diese Werte wichtig. Indem Sie den Mittelwert der größten oder kleinsten Werte berechnen, erhalten Sie noch detailliertere Aussagen über Ihre Zahlen.

Über zwei spezielle Matrixformeln ermitteln Sie diesen besonderen Mittelwert der größten oder kleinsten Zahlen. Den Mittelwert der größten Zahlen in Ihrer Liste bestimmt die folgende Formel =MITTELWERT(KGRÖSSTE(WertBer;ZEILE(INDIREKT (“1:“&GANZZAHL(ANZAHL(WertBer)*Proz)))))

Den Mittelwert der kleinsten Zahlen in Ihren Daten errechnen Sie über die folgende Formel: =MITTELWERT(KKLEINSTE(WertBer;ZEILE(INDIREKT (“1:“&GANZZAHL(ANZAHL(WertBer)*Proz)))))

Sie übergeben den Formeln je zwei Argumente: Mit WertBer definieren Sie den Bereich mit den Zahlen, deren Mittelwert Sie berechnen möchten. Das Argument Proz legt fest, wie viel Prozent der Werte aus dem übergebenen Bereich in die Berechnung einfließen sollen. Denken Sie daran, die Formeln nach der Eingabe über die Tastenkombination STRG+UMSCHALT+EINGABE zu bestätigen.

In der abgebildeten Arbeitsmappe liefern die beiden folgenden Formeln die Werte „187,25“ und „33,25“ in den Zellen F7 und F8. Dabei handelt es sich um die Mittelwerte der in Zelle F4 festgelegten größten bzw. kleinsten 20 % der Daten aus dem Bereich B4:B27:

F7: =MITTELWERT(KGRÖSSTE(B$4:B$27;ZEILE (INDIREKT(“1:“&GANZZAHL(ANZAHL(B$4:B$2 7)*$F$4)))))

F8: =MITTELWERT(KKLEINSTE(B$4:B$27;ZEILE (INDIREKT(“1:“&GANZZAHL(ANZAHL(B$4:B$2 7)*$F$4)))))

Die Matrixformel arbeitet nach folgendem Prinzip: