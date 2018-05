Die allerschnellste Kopiertechnik

Viele begeisterte Excel-Freunde schwören auf die Drag&Drop-Technik, um Zellen oder Bereiche blitzschnell zu verschieben:

Klicken Sie mit dem Mauszeiger auf den Rand der Zelle, die Sie verschieben wollen. Der Mauszeiger verwandelt sich in ein Symbol mit vier Pfeilen, die in alle Richtungen führen. Wenn Sie jetzt die linke Maustaste gedrückt halten, können Sie die Zelle mit der Maus an eine andere Stelle im Tabellenblatt verschieben.

Wissen Sie, dass Sie mit dieser Technik auch superschnell kopieren können? Halten Sie bei diesem Vorgang zusätzlich die Strg-Taste gedrückt, so wird die Zelle nicht verschoben, sondern kopiert. Achtung: Enthält die Zielzelle bereits Werte, so werden sie durch die Werte der kopierten Zelle überschrieben.