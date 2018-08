Excel-Tipp: Spalten mit einem Doppelklick ausfüllen

Nutzen Sie diesen Trick und geben Sie nicht alles manuell ein.

Sie haben in einer Excel-Tabelle beispielsweise in Spalte A die Namen Ihrer Hausmitbewohner aufgeführt, für die Sie die gemeinsame StraßenfestKasse führen. In Spalte B soll nun hinter jedem Namen der für das zweite Halbjahr 2017 fällige Betrag eingetragen werden.

Natürlich können Sie hierzu Zelle für Zelle anklicken und jedes Mal den Betrag von Hand eingeben. Viel einfacher geht es mit einem simplen, aber wenig bekann ten Trick.

Tragen Sie den Betrag in der ersten Zelle ein und formatieren Sie die Zelle wie gewünscht z. B. mit ei nem Klick auf die WÄHRUNGS-Schaltfläche (Registerkarte START, Gruppe ZAHL).

Wenn Sie die Zelle markieren, erscheint in der rechten unteren Ecke der Zellenmarkierung ein kleines, schwarzes Rechteck. Wenn Sie jetzt auf das Rechteck einen Doppelklick mit der linken Maustaste ausführen, wird der Betrag automatisch in alle darunterliegenden Zellen, in denen links ein Name steht, übernommen.

Wichtig: Achten Sie darauf, dass in der Namensliste keine Leerzeile vorhanden ist. Sonst wird beim automatischen Ausfüllen nur bis zur Leerzeile gefüllt.