Finden Sie gesuchte Inhalte direkt per Formel

Über den Menübefehl "Bearbeiten - Suchen" können Sie beliebige Inhalte in Ihren Arbeitsmappen suchen und finden und somit prüfen, wo ein bestimmter Inhalt auftritt. Um aber direkt in einer Zelle zu prüfen, ob ein bestimmter Inhalt auftritt, benötigen Sie eine Formel.

Der Nachteil, über das Dialogfenster Suchen nach einem Inhalt zu forschen, besteht darin, dass Sie die Aufgabe immer dann wiederholen müssen, wenn sich Daten in Ihren Tabellen verändern. Beim Suchen mit einer Formel ist das nicht der Fall. Sie reagiert auf die geänderten Inhalte in Ihren Zellen automatisch und findet die Informationen, die Sie suchen. Die folgende Formel prüft, ob ein bestimmter Text in einer Zelle auftritt:

=WENN(ISTZAHL(SUCHEN(Suchtext;Text));

"enthalten";"nicht enthalten")

Sie übergeben der Formel zwei Argumente: Mit Suchtext übergeben Sie den Text, nach dem Sie suchen möchten, oder die Zelle, in der sich dieser Text befindet. Das Argument Text legt die Zelle fest, in der der Suchtext gesucht werden soll.

Falls der Suchtext in Text auftritt, liefert die Formel das Ergebnis "enthalten". Tritt Suchtext in Text nicht auf, liefert die Formel das Ergebnis "nicht enthalten".

In Zelle C4 der abgebildeten Arbeitsmappe liefert die folgende Formel das Ergebnis "enthalten":

=WENN(ISTZAHL(SUCHEN($B$15;A4));

"enthalten";"nicht enthalten")

Der gesuchte Text "Schwelm" aus Zelle B4 ist im Text aus Zelle A4 enthalten. Deshalb liefert die Formel als Ergebnis den Text "enthalten".

Anstelle der beiden Texte "enthalten" und "nicht enthalten" können Sie auch beliebige andere Texte in der Formel verwenden.

Die Formel kann auch nach Zahlen suchen, die innerhalb des Textes enthalten sind.

So überprüft die Formel den Text in Ihren Tabellen

Die Formel zur Prüfung des Textes funktioniert nach folgendem Prinzip: