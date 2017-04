Jede zweite Zeile einer Tabelle auslesen

Sie möchten nur die jeweils zweite Zeile einer Tabelle aus einer Datenliste auslesen. Die Abbildung zeigt die Ursprungsdaten in Spalte A und die daraus erzeugte neue Liste in Spalte B.

In Spalte B werden jeweils nur die Werte aus jeder zweiten Zeile von Spalte A übernommen. So erhalten Sie eine Liste, in der nur die Zahlen zu finden sind. Verwenden Sie die folgende Formel in Zelle B1:

=INDIREKT(ʺAʺ&ZEILE()*2)

Die Formel setzt den Zellbezug auf die Zellen A2, A4, A6 usw. über die Funktion INDIREKT zusammen. Dabei wird als Spaltenbezeichnung der Buchstabe A verwendet. Die gewünschte Zeilennummer ermittelt die Formel durch Verdopplung der Nummer der Zeilen, in der sich die Formel befindet. Daher zeigt Zeile 1 den Inhalt von Zeile 2 an, Zeile 2 den Inhalt von Zeile 4 usw.