Mehr Sicherheit durch digitale Signaturen

Um die Echtheit und Integrität von Daten sicherzu stellen, setzen Sie digitale Signaturen ein. Durch digitale Signaturen stellen Sie beispielsweise sicher, dass Inhalte von Arbeitsmappen nicht nachträglich verändert werden, und zeigen, dass die Inhalte verbindlich geprüft wurden.

Ab Excel der Version 2007 können Sie digitale Signaturzeilen direkt und komfortabel in Ihre Excel-Mappen einbinden. Eine Signaturzeile wird dabei als grafisches Objekt in die Mappe integriert. Über die folgenden Schritte binden Sie eine Signaturzeile in eine Arbeitsmappe ein:

Markieren Sie die Zelle, zu der die Signaturzeile eingebunden werden soll. Wechseln Sie im Menüband in das Register Einfügen. Wählen Sie aus der Gruppe Text den Befehl Signatur­zeile. [1]

Bestätigen Sie das folgende Dialogfenster Über OK. Geben Sie im erscheinenden Fenster die Daten fÜr die Signatur ein. [2] Bestätigen Sie die eingegebenen Daten Über OK.





Excel bindet daraufhin an der zuvor markierten Position eine Signaturzeile als Objekt ein. [3]





Sie können Ihre Arbeitsmappen alternativ auch Über die Verwendung eines Signaturdienstes mit einer Signaturzeile versehen.

Arbeitsmappe mit eigener Signatur signieren

Wenn Sie eine Arbeitsmappe über eine eingebundene Signaturzeile signieren möchten, dann klicken Sie die eingebundene Signaturzeile mit der rechten Maustaste an und wählen aus dem Kontextmenü den Befehl Sig­nieren. Im erscheinenden Dialogfenster betätigen Sie die Schaltfläche OK, um die Arbeitsmappe mit einer eigenen Signatur zu versehen. Sie können die Signatur als Text eingeben oder eine Grafik einfügen, indem Sie auf Bild auswählen klicken. Nach dem Einfügen der gewünschten Signatur betätigen Sie die Schaltfläche Signieren, um die gewünschte Signatur durchzuführen. Excel meldet daraufhin, dass die Signatur erfolgreich eingebunden wurde, und die Arbeitsmappe wird automatisch inklusive der Signatur gespeichert.

Unter dem Menüband im Excel-Fenster können Sie sofort erkennen, dass die Arbeitsmappe signiert wurde. [4]