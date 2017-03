Mit ISTNV und VERGLEICH Projekttage hervorheben

Die VERGLEICH-Funktion sucht in einer Matrix einen Wert und gibt die Position des Wertes zurück. Die Syntax sieht wie folgt aus:

=Vergleich(Suchkriterium;Suchmatrix;Vergleichstyp)

Unter Suchkriterium legen Sie den Wert fest, mit dem Sie die Elemente der Suchmatrix vergleichen möchten. Die Suchmatrix ist der zu durchsuchende Bereich. Über den Vergleichstyp legen Sie fest, wie die Werte in der Suchmatrix angeordnet sein müssen: –1 bzw. 1 bedeutet eine Anordnung in aufsteigender oder absteigender Reihenfolge. Bei dem Vergleichstyp 0 dürfen die Werte der Suchmatrix in beliebiger Reihenfolge angeordnet sein. Das Ergebnis der Funktion VERGLEICH ist die Positionsnummer in der Suchmatrix.

Wie können Sie nun die Funktion zur Ermittlung der möglichen Projekttage nutzen?

Prüfen Sie hierzu zunächst mit der Funktion VERGLEICH, ob ein Datum in Spalte B in der Liste der Tage vorkommt, die nicht für Projektarbeit verfügbar sind (Spalte E).

Als Ergebnis erhalten Sie entweder eine Zahl (die Position in der Liste) oder die Fehlermeldung #NV. Die Fehlermeldung bedeutet, dass das entsprechende Datum aus Spalte B nicht im Zellbereich E4:E17 zu finden und somit kein Feier- oder Brückentag und auch kein mit Terminen besetzter Tag ist. Solche Tage sind für die Projektarbeit noch verfügbar.

Bauen Sie nun die Kombination der Funktionen ISTNV und VERGLEICH in eine bedingte Formatierung ein und heben Sie damit noch mögliche Projekttage im Mai in der Spalte B farblich hervor.