So begrenzen Sie Dateneingaben auf eine fixe Anzahl

In manchen Listen darf nur eine bestimmte Anzahl von Zellen ausgefüllt werden. Das kann beispielsweise bei Umfragelisten oder Tabellen mit Materialanforderungen der Fall sein.

In der abgebildeten Tabelle [1] möchten Sie den Bereich B6:B19 so formatieren, dass nur in die in Zelle B3 angegebene Anzahl von Zellen ein Inhalt eingegeben werden kann. Das erledigen Sie über die folgenden Schritte:

Markieren Sie den Bereich B6:B19. Excel ab Version 2007: Aktivieren Sie aus dem Register Daten des Menübands in der Gruppe Datentools den Befehl Datenüberprüfung.

Excel bis einschließlich Version 2003: Rufen Sie das Kommando Gültigkeit aus dem Menü Daten auf. Wählen Sie in der Auswahlliste Zulassen: den Eintrag Benutzerdefiniert. Geben Sie in das Eingabefeld Formel die folgende Formel ein und bestätigen Sie die Festlegung über OK: [2] =ANZAHL2(B$6:B$19)<$B$3





Sobald Sie im Bereich B6:B19 eine Eingabe vornehmen möchten, mit der die Anzahl der gefüllten Zellen den Wert aus Zelle B3 übersteigt, weist Excel Sie mit einem Dialogfenster auf die ungültige Eingabe hin.

Mehrere Zeilen in einem Arbeitsgang einfügen

Wenn Sie bei einer Tabelle merken, dass oberhalb der ersten Zeilen zusätzliche Zeilen benötigt werden, können Sie folgendermaßen blitzschnell zusätzliche leere Zeilen einfügen:

Markieren Sie oberhalb Ihrer Tabelle die Anzahl benötigter Leerzeilen, indem Sie den Mauszeiger über die Zeilenköpfe links am Tabellenrand ziehen. Klicken Sie die Markierung mit der rechten Maustaste an. Wählen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl Zeilen einfügen. [3]

Sofort fügt Excel die entsprechende Anzahl neuer Zeilen ein und verschiebt die bestehenden Zeilen nach unten.