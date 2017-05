So berechnen Sie Kalenderwochen mit Excel fehlerfrei

Für das Berechnen von Kalenderwochen Ihrer Datumsangaben besitzt Excel eine spezielle Tabellenfunktion mit dem Namen KALENDERWOCHE. Leider liefert diese Funktion in vielen Jahren falsche Ergebnisse. Umgehen Sie die Fehler mit einer passenden Formel!

Die Funktion KALENDERWOCHE berechnet die Kalenderwochen auch in den europäischen Versionen von Excel anhand des amerikanischen Standards. Der erste Tag im Jahr wird immer der Kalenderwoche 1 zugeordnet.

In Deutschland, Österreich und der Schweiz ist als erste Kalenderwoche aber immer diejenige Woche definiert, die als erste Woche im Jahr aus mindestens vier Tagen besteht. Wenn der 1. Januar also auf einen Freitag, Samstag oder Sonntag fällt, liefert die Tabellenfunktion KALENDERWOCHE ein falsches Ergebnis.

Wie Sie in der Abbildung in Spalte B erkennen können, berechnet Excel für das Jahr 2012 falsche Kalenderwochen. In Spalte C sehen Sie die korrekten Kalenderwochen. Die entsprechende Formel in Zelle C4 sieht so aus:

=KÜRZEN((A4-DATUM(JAHR(A4-REST(A4-2;7)+3);1;REST(A4-2;7)-9))/7)

Wie Sie Kalenderwochen fehlerfrei berechnen

Die Formel ist relativ komplex. Um die Funktionsweise verständlich zu erläutern, betrachten wir die einzelnen Bestandteile der Formel getrennt: