So lässt sich Groß- und Kleinschreibung gekonnt auseinanderhalten

In Arbeitsblättern mit vielen Textinhalten haben Inhalte, die mit einem Großbuchstaben beginnen, oft eine völlig andere Bedeutung als Zellen, an deren Anfang ein Kleinbuchstabe steht.

In der abgebildeten Arbeitsmappe haben Sie die bedingte Formatierung dazu eingesetzt, in der Spalte Sachbearbeiter die Zellen mit Großbuchstaben am Anfang fett und die Zellen mit Kleinbuchstaben am Anfang kursiv zu formatieren.

Um diese Formatierung für den Bereich C4:C14 zu erreichen, haben Sie in der bedingten Formatierung die folgenden beiden Formeln verwendet:

Großbuchstaben fett:

=WENN(ISTTEXT(C4);CODE(LINKS(C4;1))=-

CODE(GROSS(LINKS(C4;1)));FALSCH)

(Bei Formatierung Schriftart Fett auswählen.)

Kleinbuchstaben kursiv:

=WENN(ISTTEXT(C4);CODE(LINKS(C4;1))=-

CODE(KLEIN(LINKS(C4;1)));FALSCH)

(Bei Formatierung Schriftart kursiv auswählen.)

So arbeiten die beiden Formeln für die fett und kursiv dargestellten Inhalte

Damit die bedingte Formatierung die Zellen mit Großbuchstaben fett und die Zellen mit Kleinbuchstaben kursiv formatiert, setzen Sie in den beiden Formeln die folgende Methode ein: