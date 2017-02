So passt Excel das Zahlenformat an Ihre Inhalte an

Besonders flexibel wird ein Zahlenformat, wenn es sich automatisch an den dargestellten Inhalt anpasst. Damit reagieren Ihre Zahlenformate ohne Ihr Zutun und zeigen immer die richtige Formatierung.

Um je Zellinhalt ein variables Zahlenformat zuzuweisen, setzen Sie eine Kombination der beiden Tabellenfunktionen TEXT und SVERWEIS ein.

In der abgebildeten Arbeitsmappe sehen Sie eine Lieferliste. In der Spalte „Formatiert“ wird der Wert aus der Spalte „Anzahl“ dynamisch über eine Formel formatiert. Je nachdem, welcher Inhalt in der Spalte „Art“ auftritt, wird die Zahl mit dem entsprechenden Zahlenformat formatiert. Welches Zahlenformat verwendet werden soll, haben Sie im Bereich F4:G6 festgelegt.

Die folgende Formel in Zelle D4 liefert das Ergebnis „250 Pakete“:

=TEXT(C4;SVERWEIS(B4;$F$4:$G$6;2;0))

Die Zahl 250 aus Zelle C4 wird mit dem Zahlenformat „0 „Pakete““ formatiert, da in Zelle B4 der Inhalt „P“ auf­ tritt.

Über die Funktion SVERWEIS suchen Sie im Bereich F4:G6 den Inhalt, der zu der Verpackungsart passt, die in Spalte B festgelegt ist. Durch das vierte Argument von 0 in der Funktion SVERWEIS legen Sie fest, dass dabei nach einer exakten Übereinstimmung gesucht werden soll. Das gefundene Format übergibt die Funktion SVERWEIS als Zahlenformat an die TEXT-­Funktion.

In der Abbildung sehen Sie, dass die von der Formel formatierten Zahlen rechtsbündig erscheinen. Das liegt daran, dass es sich bei den von der Funktion TEXT gelieferten Inhalten um Text handelt. Denken Sie also immer daran, dass Sie mit den Ergebnissen der Funktion TEXT nicht ohne Weiteres rechnen können.