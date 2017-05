Welcher Tag ab einem bestimmten Datum ergibt sich nach x Tagen?

Um ein Datum in der Zukunft zu bestimmen, muss lediglich zu einem bestehenden Datum ein Wert hinzuaddiert werden, da Excel jedes Datum mit einer fortlaufenden Zahl belegt hat. Wie Sie hierbei konkret vorgehen müssen, wird anhand nachfolgender Schritte erläutert.

In der Tabelle soll als Erstes ermittelt werden, welcher Tag – gerechnet ab dem 27.11.2014 – sich nach 33 Tagen ergibt. Dies ist die einfachste Form, ein Zieldatum in der Zukunft zu ermitteln, denn es ist keinerlei Umrechnung notwendig und zeigt das Beispiel zugleich die interne Logik der Excel-Berechnungen.

Ein Zielwert, der x Tage in der Zukunft liegt, kann also ganz einfach per Addition einer Zahl zu einem bestehenden Ausgangsdatum ermittelt werden. Wenn Sie nun die Zellen E4 und G4 mit dem Format „0“ belegen, dann zeigt sich, dass Excel diese beiden Daten intern als Zahl behandelt und so den Zielwert in G4 aus der Addition des Ausgangsdatums in E3 und der Anzahl an Tagen in B3 errechnet.