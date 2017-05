Welcher Tag ab einem bestimmten Datum ergibt sich nach x Wochen?

In diesem Beispiel erfahren Sie, wie Sie vorgehen müssen, wenn Sie zu einem Ausgangsdatum eine Wochenzahl hinzuaddieren möchten.

Dies ist jedoch nur mithilfe einer Umrechnung der Wochenzahl in Tage möglich.

In diesem Beispiel sollen zu einem bestehenden Ausgangsdatum zwei Wochen hinzugezählt werden. Es ist für den weniger versierten Anwender sinnvoll, diesen Wert aus Gründen der besseren Übersicht in einer Hilfszelle, hier in Zelle D5, umzurechnen. Dies geschieht über die Formel =B5*7, die nichts anderes macht, als die Wochenanzahl in Tage umzurechnen. Mit diesem Wert kann Excel nun das richtige Zieldatum ermitteln. Der versierte Anwender kann diese Berechnung aber auch direkt in der Zelle G5 über die Formel =E5+B5*7 in einem einzigen Schritt vollziehen.