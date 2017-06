Welches ist der erste Arbeitstag in dem Monat, in dem sich ein bestimmtes Datum befindet?

Bei dieser Aufgabe soll ermittelt werden, wie der erste Arbeitstag des Monats lautet, in dem sich das Ausgangsdatum befindet. Hier kommt zusätzlich die Funktion WAHL zum Einsatz. Beachten Sie jedoch, dass diese Formel keine Feiertage, wie z.B. den 1. Mai o.Ä., berücksichtigt.

In diesem Beispiel ist der erste Arbeitstag eines bestimmten Monats gesucht.

Erfassen Sie zunächst in Zelle G10 die Formel =DATUM (JAHR(E10);MONAT(E10);1)+WAHL(WOCHENTAG(DATUM(JAHR(E10);MONAT(E10);1);2);;;;;;2;1).

Diese Formel errechnet zunächst über die Funktion DATUM aus dem Ausgangsdatum in Zelle E10 den ersten Tag des Monats, in dem sich dieses Datum befindet. Im zweiten Formelteil werden über die Funktion WAHL und WOCHENTAG die Tage oder je nach Datumskonstellation, ggf. auch nur ein Tag bzw. kein Tag, hinzuaddiert, um den ersten Werktag zu ermitteln.

Die Funktion WAHL wählt hierbei einen Wert aus der Liste aus, die mit WOCHENTAG erzeugt wird. Genauer gesagt, wird im ersten Argument in der Funktion WAHL per Index der Wochentag des ersten Tages im betreffenden Monat ermittelt. Dies ist im vorliegenden Beispiel der Wochentag 6 (Samstag). Mit dieser Indexnummer wird nun in der Funktion WAHL aus dem Argument „Wert6“, der entsprechende Wert, also der Wert 2, zurückgegeben, der zum Monatsersten hinzuaddiert werden muss.

Wäre der erste Tag des Monats auf einen Sonntag gefallen, dann hätte die Funktion WAHL den Wert aus dem Argument „Wert7“, also eine 1, zurückgeliefert.

Die Argumente „Wert1“ bis „Wert5“ (aneinandergereihte Semikolons) spielen bei dieser Berechnung keine Rolle und müssen nicht ausgefüllt werden, würden also im Falle einer Indexierung den Wert 0 zurückliefert.