Welches ist der letzte Arbeitstag in dem Monat, in dem sich ein bestimmtes Datum befindet?

Dieses Beispiel widmet sich der Fragestellung, wie der letzte Arbeitstag des Monats lautet, in dem sich das Ausgangsdatum befindet. Hier kommt nun u. a. die Funktion ARBEITSTAG zum Einsatz.

Der letzte Arbeitstag eines Monats wird in diesem Beispiel gänzlich anders ermittelt als der erste Arbeitstag eines Monats.

Erfassen Sie zunächst in Zelle G11 die Formel =ARBEITSTAG(DATUM(JAHR(E11);MONAT(E11)+1;1);-1). Diese Formel errechnet zunächst über die Funktion DATUM aus dem Ausgangsdatum in Zelle E11 den ersten Tag des Folgemonats. Von diesem errechneäten Datum wird dann im zweiten Argument der Funktion ARBEITSTAG mit –1 die gewünschte Anzahl an Arbeitstagen abgezogen.