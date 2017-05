Werte hervorheben, wenn der Grenzwert nicht erreicht wurde

In einer Tabelle sollen alle Werte, die unterhalb eines vorgegebenen Grenzwertes liegen, farblich hervorgehoben werden. Diese Aufgabe lässt sich nicht nur mit der bedingten Formatierung lösen, sondern auch mit einer benutzerdefinierten Zellformatierung.

Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:

Markieren Sie in Ihrer Tabelle den Zellbereich, dessen Inhalte Sie bei Unterschreiten des Grenzwerts farbig markieren möchten. Dann rufen Sie mit der Tastenkombination Strg+1 das Dialogfenster Zellen formatieren auf.

Aktivieren Sie in diesem Dialogfenster das Register Zahlen und klicken Sie anschließend in der Liste der Kategorien auf den Eintrag Benutzerdefiniert.

In diesem Beispiel sollen alle Werte im markierten Zellbereich, die kleiner als 100 sind, in der Farbe Rot ausgegeben werden. Tragen Sie dazu folgende Formatierungsanweisung in das Eingabefeld Typ ein:

[Rot][<100]#;Standard

Wenn Sie diese Eingaben mit OK bestätigen, werden alle Werte kleiner als 100 mit roter Schriftfarbe formatiert.

Die Abbildung zeigt den Einsatz dieser benutzerdefinierten Formatierung in der Beispieltabelle.