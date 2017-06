Wie heißt das Quartal, in dem sich ein bestimmtes Datum befindet?

In diesem Beispiel wird das Quartal zu einem Datum ermittelt.

In diesem Beispiel wird auf Basis des Ausgangsdatums in Zelle E13 das Quartal ermittelt, in dem sich dieses Datum befindet. Erfassen Sie hierfür in Zelle G13 die Formel =AUFRUNDEN(MONAT(E13)/3;0)&". Quartal "&"'"&RECHTS(JAHR(E13);2).

Die Funktion MONAT zieht aus dem Datum in Zelle E13 den Monat, der dann durch 3 geteilt wird. Der sich daraus ergebende Wert wird über die Funktion AUFRUNDEN im Beispiel auf die Zahl 4, also den gewünschten Quartalswert, aufgerundet. Der zweite Formelteil "'" fügt einen Apostroph hinzu. Dieser dient als Jahreskennung vor dem dritten Teil der Formel RECHTS(JAHR(E13);2), der das Jahr zweistellig dahintersetzt.