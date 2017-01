Wie Sie den letzten Termin automatisch erkennen

In Auftragslisten oder Produktionstabellen sind in der Regel Datumswerte enthalten. Meist besitzt das späteste Datum zu einer Region, Filiale, einer Produktionsstätte oder zu anderen Suchkriterien eine besondere Bedeutung. Über eine spezielle Matrixformel fragen Sie dieses späteste Datum in Ihren Listen problemlos ab.

Sie übergeben der Formel drei Argumente: Über Inhalte übergeben Sie die Spalte der Liste, in der das Suchkriterium auftritt. Mit Suchkriterium definieren Sie den Inhalt, nach dem Sie innerhalb von Inhalte suchen. Das dritte Argument Datumswerte übergibt die Spalte der Liste, in der die gesuchten Datumswerte auftreten. Setzen Sie diese Formel ein:

=MAX(WENN(Inhalte=Suchkriterium;Datumswerte))

Da es sich bei der Formel um eine Matrixformel handelt, betätigen Sie nach der Eingabe die Tastenkombination Strg+Umschalt+Eingabe. Formatieren Sie für die Zelle mit der Formel ein Datumsformat, damit das Ergebnis auch korrekt als Datum dargestellt wird.

In Zelle B4 der abgebildeten Arbeitsmappe liefert die folgende Formel als Ergebnis das Datum „Di 26. Mrz 13“:

=MAX(WENN($D$7:$D$26=B3;$B$7:$B$26))

Die Formel findet das Datum „Di 26. Mrz 13“ in Zelle B17. Dabei handelt es sich um das späteste Datum im Bereich B7:B26, das im Bereich D7:D26 die Region „Nord“ aus Zelle B3 enthält.

Die WENN-Funktion prüft alle Zellen des Bereichs D7:D26 auf Übereinstimmung mit Zelle B3. Für alle übereinstimmenden Zeilen wird das dazugehörige Datum aus dem Bereich B7:B26 an die MAX-Funktion übergeben. Aus allen übergebenen Datumswerten ermittelt MAX das Maximum und gibt das dazugehörige Datum aus.

Grafikobjekte einfach verschieben oder bearbeiten

Wenn Sie in Ihren Arbeitsmappen grafische Objekte einsetzen, dann gehören meist mehrere Objekte zueinander. Indem Sie solche zusammengehörenden Objekte gruppieren, sparen Sie Zeit und Aufwand beim Verschieben, Ändern der Größe oder beim Formatieren. Über die folgenden Schritte gruppieren Sie mehrere Objekte:

Klicken Sie bei gedrückter Strg-Taste alle zu gruppierenden Objekte an. Drücken Sie die rechte Maustaste. Wählen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl Gruppieren – Gruppieren.

Gruppierte Objekte werden von Excel wie ein einzelnes Objekt behandelt. Alle Änderungen oder Formatierungen führt Excel in allen Objekten der Gruppe aus, solange diese Objekte gruppiert bleiben.