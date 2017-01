Wie Sie die letzten Einträge in Ihren Listen erkennen

In besonders großen Tabellen oder Listen kann schnell mal der Überblick verloren gehen. Insbesondere passiert das dann, wenn das Arbeitsblatt Lücken aufweist. Sofern neue Inhalte unten an die Tabelle angehängt werden, hilft Ihnen eine Lösung, die automatisch den untersten Eintrag erkennt.

Über die folgende Formel ermitteln Sie den letzten (untersten) Textinhalt einer kompletten Spalte. Leerzellen oder Zahlen werden von der Formel nicht berücksichtigt bzw. ignoriert:

=VERWEIS(WIEDERHOLEN(ʺz“;255);INDIREKT (Spalte&ʺ:ʺ&Spalte))

Mit Spalte übergeben Sie der Formel nur ein Argument: die Spalte, deren letzten Textinhalt Sie ermitteln möchten. Denken Sie daran, dass die beiden Spaltenangaben in der Formel in jedem Fall identisch sein müssen, damit die Formel korrekt arbeitet. Falls Sie Spalte nicht als Bezug übergeben, sondern direkt in die Formel einbinden, müssen Sie den Buchstaben in Anführungszeichen setzen.

In der abgebildeten Arbeitsmappe liefert die folgende Formel in Zelle D4 als Ergebnis „CC“:

=VERWEIS(WIEDERHOLEN(ʺzʺ;255);INDIREKT(E 3&ʺ:ʺ&E3))

Als Ergebnis liefert die Formel den Text „CC“. Dabei handelt es sich um den letzten Texteintrag der in Zelle E3 festgelegten Spalte B. Der Wert 4 aus Zelle B16 wird von der Formel ignoriert.

So funktioniert die Formel für den letzten Textinhalt einer Spalte

Die Formel verbindet drei Tabellenfunktionen miteinan­ der und arbeitet nach folgendem Prinzip: