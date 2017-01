Zeilenumbrüche innerhalb von Zellen einfügen

Sie möchten einen Zeilenumbruch innerhalb einer Excel-Zelle einfügen? Mit der Taste [Eingabe] geht das nicht, denn damit bestätigen Sie die Eingabe in eine Zelle.

Mit einem kleinen Trick können Sie aber auch in Excel Zeilenumbrüche innerhalb eines Textes in einer Zelle einfügen:

An der Stelle, an der Sie einen Zeilenumbruch ein­ fügen möchten, drücken Sie die Tastenkombination [Alt]+[Eingabe]. Excel fügt an dieser Stelle den gewünschten Umbruch ein.