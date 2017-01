Zeitdifferenzen professionell auf fünf volle Minuten aufrunden

Zeitdifferenzen bilden Sie ganz einfach, indem Sie die entsprechenden Zeiten voneinander abziehen. Bei Lohn oder Zeitabrechnungen sind sekundengenaue Differenzen aber meist nicht erwünscht. Über eine spezielle Formel runden Sie Zeitdifferenzen auf volle fünf Minuten auf.

Dabei setzen Sie die Tabellenfunktion OBERGRENZE ein. Mit dieser Funktion können Sie Zahlen und auch Uhrzeiten anhand einer beliebigen Schrittweite aufrunden. Die Formel zum Aufrunden einer Zeitdifferenz auf volle fünf Minuten besitzt den folgenden Aufbau:

=OBERGRENZE(Ende-Beginn;5/60/24)

Sie übergeben der Formel mit Beginn und Ende die beiden Zeiten, die Sie voneinander abziehen möchten. In der abgebildeten Arbeitsmappe werden die Zeiten verschiedener Personen über die Formel auf volle fünf Minuten aufgerundet:

In Zelle D4 des abgebildeten Arbeitsblatts liefert die folgende Formel das Ergebnis „6:55:00“:

=OBERGRENZE(C4-B4;5/60/24)

Die Differenz der beiden Zeiten „10:17:00“ aus Zelle C4 und „3:24:34“ aus Zelle B4 lautet „6:52:26“. Aufgerundet auf volle fünf Minuten bedeutet das „6:55:00“. Innerhalb der Funktion OBERGRENZE ziehen Sie die beiden Zeiten voneinander ab. Als zweites Argument übergeben Sie der Funktion OBERGRENZE die Schrittweite, auf die Sie runden möchten. Statt der Division „5/60/24“ können Sie auch die Konstante „0:05“ (bitte mit Anführungszeichen in der Formel verwenden) an dieser Stelle einsetzen. Falls Sie auf eine andere Minutenzahl aufrunden möchten, ersetzen Sie die Ziffer 5 in der Formel durch den entsprechenden Wert.