Alte Frakturschrift auf dem PC

Seit Ende des zweiten Weltkrieges ist die Frakturschrift aus der Mode gekommen. Trotzdem brauchen Sie auch auf Ihrem PC nicht darauf zu verzichten.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Zwei sehr gute Frakturschriften für Computer bietet das Projekt "Unifraktur" auf der Open-Source-Plattform Sourceforge an. Unifraktur Maguntia und Unifraktur Cook sind beide von alten Frakturschriften digitalisiert worden. Sie können die Schriften kostenlos als Zip-Datei herunterladen. Diese packen Sie aus und installieren dann die Schrift per Mausklick.



Die Schrift Unifraktur Maguntia wird sogar in mehreren Varianten angeboten. Hintergrund ist der Schriften-Standard OpenType. Dieser erlaubt es nämlich, dass einzelne Zeichen je nach Kontext unterschiedlich dargestellt werden. Das bekannteste Beispiel dafür ist das kleine s, das in Fraktur in zwei verschiedenen Schreibweisen existiert. Das runde s, wie wir es heute schreiben, erscheint in Fraktur nur am Ende des Wortes. Kommt ein s weiter vorne im Wort vor, wird es als "langes s" geschrieben. Wenn Sie diese Schreibweise nutzen wollen, installieren Sie am besten die Variante Unifraktur Maguntia 20. Sie stellt das s automatisch passend dar.



Damit das funktioniert, muss das Programm, in dem Sie die Schriftart nutzen, aber auch die entsprechende OpenType-Funktion unterstützen. In LibreOffice Writer ist das kein Problem. Die Varianten 16 bis 19 von Unifraktur Maguntia enthalten weitere Besonderheiten, die im 16. bis 19. Jahrhundert üblich waren. Möchten Sie, dass Ihre Texte trotz Fraktur für heutige Leser gut zu erkennen sind, empfehle ich die Variante 21. In früheren Jahrhunderten gab es das runde r; u und v sowie i und j wurden nicht unterschieden, und statt der Umlaut-Punkte wurde ein kleines e über den Buchstaben geschrieben. Alle diese Varianten sind in Unifraktur Maguntia enthalten.



