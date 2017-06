Erzeugen Sie Tabulatoren mit beliebigen Füllzeichen

Damit können Sie zum Beispiel Formularfelder mit Unterstrichen oder Inhaltsverzeichnisse mit Punkten eingeben.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Tabulatoren sorgen für Ordnung im Dokument. Damit erscheinen Textteile an immer der gleichen Stelle in der Zeile. Dazwischen ist zunächst ein weißer Leerraum. Der bietet dem Auge manchmal zu wenig Orientierung - oder der Hand, wenn der Leerraum vom Leser selbst ausgefüllt werden soll. Die Lösung: Tabulatoren mit Füllzeichen.



Einen Tabulator mit Füllzeichen erzeugen Sie wie folgt: Klicken Sie im Menü von LibreOffice Writer auf "Format / Absatz" und dann auf den Karteireiter "Tabulatoren". Hier geben Sie links die gewünschte Position des Tabulators in Zentimetern an. Dabei sind zwei Nachkommastellen vorgesehen, so dass Sie die Position bis auf einen Zehntelmillimeter genau festlegen können.



Rechts wählen Sie das Füllzeichen. Für ein Inhaltsverzeichnis bieten sich Punkte an, für Formularfelder Unterstriche. Beides können Sie direkt ankreuzen. Sie können aber auch beliebige Zeichen zum füllen verwenden. Dazu kreuzen Sie "Zeichen" an und tragen in das Eingabefeld daneben das gewünschte Zeichen ein.



Um die gefüllten Tabulatoren dauerhaft zu verwenden, können Sie diese in eine Absatzvorlage ein. Dazu öffnen Sie in der Seitenleiste das Menü der Formatvorlagen. Oder Sie klicken auf "Ansicht / Formatvorlagen" oder drücken die Taste F11.



In den Formatvorlagen klicken Sie oben links auf das Symbol für die Absatzvorlagen. Wenn Sie eine vorhandene Vorlage verwenden möchten, klicken Sie diese mit der rechten Maustaste an und wählen "Ändern". Für eine neue Vorlage klicken Sie ebenfalls mit der rechten Maustaste und wählen "Neu". Im Fenster für die Absatzvorlage klicken Sie wieder auf "Tabulatoren" - und dann geht es weiter, wie oben beschrieben.



