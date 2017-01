Formulare, Textbausteine und Serienbriefe

Mit Wollmux legen Sie in LibreOffice den Turbo ein. Das Zusatzprogramm zaubert Dokumente im Handumdrehen nach dem Baukastensystem.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Wollmux ist eine umfangreiche Erweiterung für LibreOffice. Das Zusatzprogramm ist bei der Umstellung der Stadtverwaltung München von Microsoft auf Linux und LibreOffice entstanden. Wollmux stellt einige komfortable Funktionen bereit, die vor allem in Verwaltungen immer wieder gebraucht werden. Aber auch Firmen, Vereine und Privatleute profitieren davon.



Mit Wollmux laden Sie je nach Bedarf unterschiedliche Briefköpfe in Ihr Dokument. So können Sie für private und geschäftliche Briefe unterschiedliche Köpfe einsetzen. Sie engangieren sich in einem Verein? Kein Problem: Für den Verein legen Sie auch noch einen Briefkopf an.



Das eingebaute Formularsystem lädt Vorlagen, in die Sie dann bestimmte Werte eingeben. Aus diesen Werten berechnet das Programm automatisch Ergebnisse, die in das Dokument an der richtigen Stelle eingefügt werden. Das kann zum Beispiel für Angebote oder Rechnungen hilfreich sein.



Viele Texte braucht man immer wieder - Wollmux stellt daher ein komfortables Textbausteinsystem zur Verfügung. Es kann zudem aus dem gleichen Formular unterschiedliche Versionen eines Dokuments erstellen und drucken.



Die aktuelle Version 16.04 ist vom Hersteller noch als "unstabil" gekennzeichnet, kann also noch Fehler enthalten. Diese Version kann unter Linux wie Windows mit einem Java-Setup installiert werden. Die stabile Version 15.04 muss unter Linux noch manuell installiert werden. Neben Deutsch und Englisch steht auch eine niederländische Sprachversion zur Verfügung.



