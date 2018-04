Historische Kalenderdaten in Calc

In LibreOffice Calc können Sie problemlos auch weit zurückliegende Kalenderdaten eingeben und damit rechnen.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Bei Daten aus dem laufenden Jahr genügt es in LibreOffice Calc, wenn Sie Tag und Monat eingeben, das Jahr ergänzt das Programm automatisch. Bis zurück zu 1930 genügt es, wenn Sie das Jahr zweistellig angeben. Das Basisjahr 1930 für die zweistellige Eingabe können Sie übrigens ändern: Unter "Extras / Einstellungen / LibreOffice /Allgemein" finden Sie die Option "Jahr (zweistellig) Interpretieren als Jahre zwischen 1930 und 2029". Die Zahl 1930 können Sie fast beliebig ändern, je nachdem, welches Jahrhundert Ihnen gerade passt. Das früheste Jahr, dass Sie hier einstellen können, ist 1583. Das ist kein Zufall, denn in diesem Jahr wurde der Gregorianische Kalender eingeführt.



Allerdings ist dabei zu beachten, dass der heute gültige Gregorianische Kalender in den verschiedenen Teilen der Welt erst später eingeführt wurde, zuletzt erst 1949 in China. Selbst in Europa galt er vor 1922 noch nicht überall: Griechenland führte die Zeitrechnung nach Papst Gregor erst 1923 ein.



Wenn Sie Daten vor dem Jahr 1.000 eingeben, benutzen Sie trotzdem die vierstellige Jahreszahl, sonst erkennt Calc Ihre Eingabe nicht als Datum. Sie können sogar Kalenderdaten aus vorchristlicher Zeit eingeben, indem Sie ein negatives Jahr benutzen, zum Beispiel: 01.01.-0033. Ob die Daten, die Sie so in Calc erfassen und errechnen, mit der damals üblichen Zeitrechnung übereinstimmen, ist eine andere Frage.



Calc speichert Zeitangaben intern als Fließkommazahlen in der Einheit "Tag". Dabei ist der 30.12.1899 als Tag Null definiert. Auch dieses Datum können Sie ändern, und zwar in den Einstellungen unter "LibreOffice Calc / Berechnen". Allerdings stehen hier nur zwei andere Daten zum Ankreuzen zur Verfügung: Der 01.01.1900 und der 01.01.1904. Ersterer gilt in StarCalc 1.0. letzterer in Apple-Programmen.



Mehr zum Thema