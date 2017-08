Komfortables Office-Paket mit Online-Anbindung

OnlyOffice ist eine Bürolösung für Texte, Tabellen und Präsentationen. Sie können das Programm auf Ihrem PC installieren, auf einem eigenen Server in Ihrer Firma nutzen oder per Internet mit anderen zusammenarbeiten.

Windows+Linux+Mac / Deutsch / Open Source. Das Büroprogramm OnlyOffice stammt von der Firma Ascensio System aus Lettland. Sie können es in verschiedenen Varianten von der Firma mieten, Sie können es aber auch kostenlos herunterladen und einfach so nutzen.



Tabellen, Textdokumente und Präsentationen sind mit OnlyOffice schnell und komfortabel erstellt. Die elegante Oberfläche hebt sich angenehm von anderen Office-Paketen ab. Das Programm liest und speichert sowohl Microsoft- als auch LibreOffice-Formate. Alle Dokumente können kommentiert werden.



Im Textmodul können Sie Dokumente mit den üblichen Formatierungen, Bildern, Tabellen, mathematischen Formeln, Kopf- und Fußzeilen, grafischen Formen, Fußnoten, Gliederungen, Listen, Diagrammen und mehr gestalten. Eine Seitenleiste stellt immer die passenden Funktionen bereit, je nachdem, ob Sie Text, ein Bild oder eine Tabelle bearbeiten. Formatvorlagen werden ebenso unterstützt wie Farbschemata. Letzteres führt zu farblich harmonisch abgestimmten Dokumenten.



Im Tabellenmodul stehen über 350 Formeln zur Verfügung. Das Format für Geldbeträge heißt hier "Buchhaltungsformat". Mit Tabellenvorlagen geben Sie Ihrer Tabelle mit wenigen Mausklicks ein professionelles Aussehen. Diagramme können Sie als Balken, Linien, Torten, Flächen oder Punktmengen einfügen.



Für Präsentationen gibt es ein Dutzend Vorlagen, die Sie jeweils in den unterschiedlichen Farbschemata anzeigen können. Textfelder können gedreht werden, Texte können als Umrisse oder mit verschiedenen Effekten dargestellt werden.



Mehr zum Thema: https://www.onlyoffice.com/de/