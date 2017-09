So bearbeiten Sie mehrere Tabellen auf einmal

In Libreoffice Calc können Sie Daten in mehrere Tabellen gleichzeitig eingeben - es geht sogar verblüffend einfach.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Jede Calc-Datei kann mehrere Tabellen enthalten. Und oft müssen auch Daten in mehrere Tabellen eingegeben werden oder Änderungen in mehreren Tabellen durchgeführt werden.



Erzeugen Sie eine neue Calc-Datei. Fügen Sie mit dem Plus-Zeichen unten links zwei neue Tabellen hinzu. Jetzt haben Sie die unteren Karteireiter "Tabelle1", "Tabelle2" und "Tabelle3". Normalerweise ist nur die Tabelle aktiv, deren Karteireiter Sie angeklickt haben. Sie können aber auch mehrere Tabellen gleichzeitig aktivieren, so dass alle Eingaben und Änderungen in allen aktiven Tabellen erscheinen.



Probieren Sie es aus: Wenn Tabelle1 aktiv ist, klicken Sie bei gedrückter Umschalt-Taste auf Tabelle3. Jetzt sind alle drei Tabellen aktiv, was Sie an der Farbe der Karteireiter erkennen. Wenn Sie jetzt etwas eingeben, wird das in allen drei Tabellenblättern gespeichert. Sie können das überprüfen, indem Sie die Karteireiter der Tabellen jeweils einzeln anklicken. Dadurch wird wieder ganz normal je eine Tabelle aktiv und Sie sehen Ihre Eingaben in jeder Tabelle.



Mit der Umschalt-Taste markieren Sie mehrere benachbarte Tabellen. Möchten Sie stattdessen nur Tabelle1 und Tabelle3 markieren, so klicken Sie eine davon an und dann bei gedrückter Strg-Taste die andere. So können Sie Tabellenblätter gemeinsam aktivieren, die nicht direkt nebeneinander liegen.



Die Gruppierung der Tabellen bleibt auch dann erhalten, wenn Sie eine andere der gruppierten Tabellen anklicken. Das gilt allerdings nicht, wenn sämtliche Tabellen Ihrer Datei gruppiert sind. Um die Gruppierung aufzuheben, klicken Sie auf eine Tabelle, die nicht zur Gruppe gehört. Sind alle Tabellen gruppiert, klicken Sie irgendeine davon an.



Mehr zur Tabellenkalkulation LibreOffice Calc