So erzeugen Sie Ihre eigene Dokumentvorlage

Sie möchten, dass Ihre Texte immer gleich aussehen? Dann speichern Sie das Design als Dokumentvorlage.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Eine Dokumentvorlage zu speichern, ist in LibreOffice ganz einfach. Sie brauchen nur auf "Datei / Dokumentvorlage / Als Vorlage speichern" zu klicken. Die Frage ist nur: Was genau passiert dabei? Was wird im Einzelnen gespeichert und wozu ist das eigentlich gut?



LibreOffice enthält eine Reihe Standardformate für Überschriften, Listen, Fließtexte und so weiter. Wenn Sie die benutzen, sehen Ihre Dokumente aus wie alle anderen. Nun ist es zwar einerseits wichtig, sich an Standards zu halten, andererseits will man sich auch von den anderen unterscheiden.



Damit Ihre Dokumente immer gleich aussehen, aber nicht wie die Dokumente aller anderen, richten Sie eigene Dokumentvorlagen ein. Dazu erzeugen Sie ein neues Dokument mit den gewünschten Elementen, also zum Beispiel Überschrift, Absender, Adresse, Kopf- und Fußzeile.



Diese Elemente formatieren Sie so wie es Ihnen gefällt - oder wie Ihre Firma es vorgibt. Ich gehe dabei immer so vor: Zuerst formatiere ich das Element mit der Standardvorlage. Dann ändere ich das Format ab und weise das neue Format der Vorlage zu. Dazu öffne ich die Formatvorlagen mit der Taste F11 und klicke auf das Symbol für "Vorlage aktualisieren".



Nachdem Sie auf diese Weise die Vorlagen für die einzelnen Formate angelegt haben, können Sie den kompletten Vorlagensatz speichern, indem Sie es - wie oben erwähnt - im Menü "Datei / Vorlage / Als Vorlage speichern".



Wie Sie diesen Vorlagensatz anwenden, lesen Sie im Beitrag: Mehr zum Thema - So ändern Sie das Design eines ganzen Dokuments in einem Rutsch