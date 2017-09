So fixieren Sie Zellbezüge in Formeln

Wenn Sie eine Formel mit Zellbezügen in Calc mit dem Ziehpunkt in weitere Zellen eintragen, wandern die Zellbezüge normalerweise mit. Manchmal ist das nicht gewünscht. Was Sie dann tun können.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. In Calc können Sie mit der Maus im Handumdrehen eine Formel in viele Zellen kopieren. Zellbezüge wandern dabei mit, aber das können Sie verhindern.



So wird zum Beispiel aus =L8+L9 in der nächsten Zeile =L9+L10. Ziehen Sie dagegen nach rechts, wird in der nächsten Spalte =M8+M9 daraus. Sie können das verhindern, so dass der Bezug zur Zeile, zur Spalte oder zu beidem fest bleibt. Dazu schreiben Sie in den Zellbezug ein oder zwei Dollarzeichen $ hinein. Die Dollarzeichen kommen jeweils vor den Spalten- oder Zeilenbezug. Wenn Sie beides fixieren möchten, kann das zum Beispiel so aussehen: =$L$8+L9. Damit bleibt der Zellbezug des linken Summanden immer fest auf L8. Der rechte Summand dagegen wandert mit wie gehabt. Setzen Sie dagegen nur ein Dollarzeichen, so bleibt nur die Spalte oder Zeile fix, der andere Bezug wandert wiederum mit:

=$L8+L9 bewirkt, dass beim linken Summanden die Spalte fix bleibt und

=L$8+L9 bewirkt, dass beim linken Summanden die Zeile fix bleibt.



Eine fixe Spalte bewirkt übrigens gar nichts, wenn Sie die Formel in der Spalte herunterziehen: Dabei ändert sich die Spalte ja ohnehin nicht. Das gleiche gilt für eine fixe Spalte, wenn Sie die Formel in der Zeile weiter kopieren.



Übrigens: Mit der Taste F4 ändert Calc die Fixierung des Zellbezugs automatisch. Öffnen Sie Ihre Formel zum Bearbeiten und klicken Sie auf den Zellbezug, den Sie fixieren möchten. Wenn Sie jetzt F4 drücken, fügt Calc zwei Dollarzeichen ein. Drücken Sie erneut F4, verschwindet eins davon wieder, so dass nur die Zeile fixiert bleibt. Nochmal F4 und die Spalte ist fixiert. Und wenn Sie dann erneut F4 drücken, ist der Zellbezug wieder veränderlich ohne Dollarzeichen.



Mehr zur Tabellenkalkulation LibreOffice Calc