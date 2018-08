So speichern Sie durchsichtige Bilder in LibreOffice Draw

Ein durchsichtiger Hintergrund ist in Draw zunächst anscheinend nicht vorgesehen. Das Programm sieht immer so aus, als würde man eine Zeichnung auf weißem Papier anfertigen.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Um eine Zeichnung mit transparentem Hintergrund zu speichern, brauchen Sie diese nur in einem passenden Format zu exportieren. Klicken Sie auf "Datei / Exportieren" und wählen Sie als Format PNG oder SVG. In beiden Exportformaten ist ein transparenter Hintergrund voreingestellt.



Auch wenn Sie Zeichnungsobjekte per Zwischenablage zum Beispiel in Writer oder Gimp einfügen, bleiben durchsichtige Teile durchsichtig.



In den Exportdialogen der Grafikformate GIF und PNG können Sie jeweils ankreuzen, dass Draw "Transparenz speichern" soll. Im älteren Exportformat GIF bleibt die Transparenz jedoch nur teilweise erhalten. In SVG dagegen ist ein transparenter Hintergrund voreingestellt, Exportoptionen gibt es nicht.



Wenn Sie den weißen Hintergrund mit speichern wollen, dann können Sie die Transparenzoption in GIF oder PNG einfach ausschalten. Sie können den weißen Hintergrund aber auch direkt in Draw einschalten, so dass er nicht nur angezeigt, sondern auch exportiert wird. Klicken Sie dazu auf "Format / Folieneigenschaften". Unter dem Karteireiter "Hintergrund" klicken Sie auf "Farbe" und stellen Weiß ein. Unter "Transparenz" kreuzen Sie "Keine Transparenz" an. Jetzt speichert LibreOffice die Zeichnung mit einem weißen Hintergrund – sogar, wenn Sie im Exportdialog von GIF oder PNG die Transparenz ankreuzen!



Der Export ins SVG-Format scheitert in der aktuellen Version von Draw leider an einer Fehlermeldung, wenn die Zeichnung einen Hintergrund hat. Das ist anscheinend ein Fehler in LibreOffice.



