Writer nummeriert alles für Sie

Egal, ob Sie Lose für eine Tompola, Etiketten für eine Inventur oder sonst irgendetwas nummerieren möchten: Mit LibreOffice Writer ist das schnell erledigt.

Windows+Linux / Deutsch / Open Source. Writer erzeugt auf Wunsch fortlaufende Nummern, die Sie an beliebiger Stelle in Ihr Dokument einfügen können. Seiten, Kapitel und Listen nummeriert das Programm ohnehin automatisch, aber wenn Sie Abbildungen, Textfelder oder dergleichen nummerieren wollen, brauchen Sie eine andere Funktion.



Um fortlaufende Nummern zu erzeugen, klicken Sie im Menü auf "Einfügen / Feldbefehl / Weitere Felder" oder drücken die Tastenkombination Strg-F2. Es erscheint das Fenster "Felder". Hier klicken Sie auf den Karteireiter "Variablen".



Jetzt wählen Sie links den "Nummernkreis". Rechts können Sie einen der vorbereiteten Nummernkreise wählen: Abbildung, Tabelle, Text oder Zeichung stehen zur Verfügung. Sie können aber auch einen eigenen Nummernkreis hinzufügen.



Dazu tragen Sie in das Eingabefeld links unten einen sinnvollen Namen ein, zum Beispiel "Inventarnummer". Als Wert rechts daneben schreiben Sie "Inventarnummer+1". Das bewirkt, dass dieses Feld immer um eins weiterzählt, wenn Sie es erneut einfügen. Klicken Sie auf "Einfügen", so wird Ihr neues Zählfeld sowohl in die Liste der Nummernkreise als auch in Ihr Dokument eingefügt.



Sie können dann für jede neue Inventarnummer mit Strg-F2 das Fenster "Felder" wieder aufrufen. Praktischer ist es aber, die Nummer einmal einzufügen und dann immer per Zwischenablage zusammen mit dem weiteren Text zu kopieren. So entstehen im Handumdrehen Etiketten, Lose oder Eintrittskarten.



