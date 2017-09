Alle offenen Fenster auf einmal schließen (außer dem Programmfenster)

Ich habe oft eine ganze Menge Fenster in Outlook geöffnet: auch mehrere E-Mails, die ich nach dem Lesen nicht gleich schließe oder weil ich eine Diskussion genau nachverfolgen will. Manchmal sind auch mehrere Kontaktfenster oder Notizen offen. Wenn ich dann wieder Klarschiff machen will, muss ich nicht jedes Fenster einzeln schließen:

Auf dem Register Ansicht in jedem Outlook-Modul gibt es ganz rechts die Schaltfläche Alle Elemente schließen A; in Outlook 2007 dient dazu der Befehl Datei – Alle Elemente schließen.

Nach einem Klick darauf schließt Outlook alle offenen Fenster, mit Ausnahme des Programmfensters sowie von Fenstern, die über den Befehl In neuem Fenster öffnen aufgemacht wurden (etwa nach einem Rechtsklick auf die Kalender-Schaltfläche). Falls in einem der offenen Fenster Änderungen noch nicht gespeichert sind, weist Outlook darauf hin und gibt die Möglichkeit, diese Änderungen mit einem Mausklick zu speichern.