BEARBEITET Arbeitszeit genau berechnen: Aktivitäten in Outlook festhalten und in Excel auswerten

Sie rechnen Aufträge oder Projekte nach der geleisteten Arbeitszeit ab? Oder Sie wollen einfach wissen, wie viel Zeit Sie für ein bestimmtes Projekt oder einen Kunden aufgewendet haben?

Dann übernehmen Sie doch die Daten aus Ihrem Outlook-Journal oder dem Kalender nach Excel, um dort damit weiterzurechnen.

Ob Sie die Daten für die Abrechnung aus dem Kalender oder dem Journal nehmen, hängt von Ihrer Arbeitsweise ab: Wenn Sie die Zeit, die Sie für einen bestimmten Kunden arbeiten, in Ihrem Kalender durch entsprechende Termineinträge blocken, übernehmen Sie diese Daten aus dem Kalender nach Excel. Wenn Sie stattdessen minutengenau mitprotokollieren lassen wollen, wann und wie lange Sie jeweils für den Kunden tätig waren, ist das Journal besser geeignet. Allerdings müssen Sie dann am Anfang und am Ende der Arbeitssitzung jeweils den journaleigenen Timer ein- bzw. wieder ausschalten.

Zeitaufwand im Journal anzeigen lassen

Das Journal in Outlook lässt sich gut dazu nutzen, mitzuprotokollieren, wie lange Sie an einem Projekt bzw. für einen Kunden gearbeitet haben. In der Standardeinstellung zeigt das Journal die für einen bestimmten Kunden aufgezeichneten Aktivitäten im Kontakt-Dialog zwar an, aber nicht die jeweilige Dauer. Das ändern Sie wie folgt:

Öffnen Sie im Kontakte-Ordner den Kontakt, für den Sie Aufgaben mitprotokollieren lassen. Bis einschließlich Outlook 2003 öffnen Sie das Register Aktivitäten. In Outlook 2007/2010 dagegen rufen Sie Kontakt → Anzeigen → Aktivitäten auf. Wenn hier keine Spalte Dauer zu sehen ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Betreff oder In Ordner und rufen den Befehl Aktuelle Ansicht anpassen auf. Klicken Sie auf Felder. Unter Verfügbare Felder auswählen aus entscheiden Sie sich für Alle Journalfelder. Dann klicken Sie unter Verfügbare Felder auf Dauer und auf Hinzufügen. Schließen Sie die Dialoge.

Zeitaufwand für Kunden mitprotokollieren

Wie lange Sie für einen Auftraggeber arbeiten, lassen Sie so von Outlook aufzeichnen: