Aufgaben und Projekte planen und erledigen – so geht‘s

Ganz gleich, woran Sie arbeiten: Ohne Planung werden Sie mit Ihren Aufgaben und Projekten nicht weit kommen. Nur so finden Sie heraus, was genau zu tun ist – und was Sie nur ablenkt, sodass Sie das Ziel nicht erreichen. Was nötig ist, zum erfolgreichen Setzen und Erreichen von Zielen, das lesen Sie hier.

Am Anfang steht das Ziel

Wer keine Ziele hat, wird auch nichts erreichen. Das gilt für die „großen“ Ziele im Leben ebenso wie für die „kleinen“ Ziele, die gerade jetzt anstehen.

Beim Zeit-Management geht es vor allem darum, effizienter zu arbeiten und die vorhandene Zeit optimal zu nutzen. Was dabei oft zu kurz kommt, sind die Fragen: „Welche Ziele verfolge ich in meinem Leben? Und welche Ziele habe ich konkret jetzt zu diesem Zeitpunkt?“ Erst wenn diese Fragen geklärt sind, hat es überhaupt Sinn, sich damit zu befassen, wie man effizienter mit seiner Arbeitszeit und seiner Arbeitskraft umgeht.

Langfristige Ziele definieren

Wer keine langfristigen Ziele definiert, gerät in die Gefahr, sich vom Zufall treiben zu lassen. Untersuchungen zeigen, dass Menschen, die Ziele in ihrem Leben verfolgen, häufig zufriedener sind als Menschen, die ziellos in den Tag hineinleben. Ihre Ziele geben ihnen Richtung und verleihen ihnen Energie.

Nur wer Ziele hat und diese verfolgt, kann überhaupt entscheiden, was im jeweiligen Moment getan werden muss. Deshalb: Nehmen Sie sich eine Stunde Zeit, um sich ungestört Gedanken zu machen über die folgende Frage:

Welche Ziele verfolge ich in meinem Leben? Und zwar in Bezug auf: