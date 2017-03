Die wichtigsten E-Mail-Empfänger in einem Menü

Wahrscheinlich geht es Ihnen wie vielen Outlook-Nutzern: Sie senden die allermeisten E-Mails an einige wenige Empfänger. Oft sind es nicht mehr zehn Personen, an die mehr als die Hälfte Ihrer E-Mail-Korrespondenz geht. Um das Schreiben dieser E-Mails zu vereinfachen, empfiehlt es sich, die Namen der wichtigsten Empfänger in ein eigenes Menü einzutragen.

Über dieses Menü können Sie mit zwei Mausklicks eine der E-Mail-Adressen auswählen, ein neues Nachrichtenfenster öffnen und die Adresse gleich in das An-Feld einfügen.

Menü für E-Mail-Adressen anlegen

Dazu legen Sie zunächst einmal ein neues Menü in Outlook an:

Rufen Sie den Befehl Extras ⇒ Anpassen auf und öffnen Sie das Register Befehle. Blättern Sie im Feld Kategorien nach unten, bis Neues Menü erscheint. Klicken Sie auf diesen Eintrag. Im rechten Feld unter Befehle erscheint nun Neues Menü. Ziehen Sie diesen Eintrag mit der linken Maustaste in die Menüzeile, beispielsweise hinter Aktionen (oder hinter ein vielleicht bereits eingerichtetes Menü Dokumente). Alternativ können Sie es auch in eine der Symbolleisten ziehen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diesen neuen Eintrag und geben Sie neben Name den gewünschten Menünamen ein. Wenn Sie in der Lage sein wollen, das Menü über die Tastatur zu öffnen, beispielsweise über das Kürzel Alt+M, geben Sie vor den gewünschten Buchstaben ein & ein – beispielsweise E-&Mail an.





Adressen ins Menü eintragen

Nun fügen Sie die E-Mail-Adressen in das Menü ein: