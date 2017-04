Hyperlinks führen zu Fehlermeldungen ― das können Sie dagegen tun

Immer wieder berichten Leser darüber, dass Sie „auf einmal“ keine Hyperlinks in Nachrichten mehr öffnen können und dass Outlook eine seltsame Fehlermeldung anzeigt. Dieser Beitrag verrät, wie Sie den Fehler beheben.

Passiert es in Ihrem Outlook auch, dass nach einem Klick auf einen Hyperlink in einer E-Mail nicht die verlinkte Webseite bzw. Datei geöffnet wird, sondern die folgende Meldung erscheint: „Dieser Vorgang wurde wegen Beschränkungen auf diesem Computer abgebrochen. Bitte wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator.“ Und das, obwohl Ihr PC nicht in ein Netzwerk eingebunden ist und Sie in Ihrem Windows mit Administratorrechten angemeldet sind.

Die Ursache für die seltsame Fehlermeldung: Die Zuordnung des Standardbrowsers stimmt in Ihrem System nicht mehr. Möglicherweise haben Sie vor Kurzem einen neuen Webbrowser ausprobiert und diesen danach wieder deinstalliert. Einigen Lesern ist das mit Google Chrome passiert: Nach dem Deinstallieren zeigte Outlook die obige Fehlermeldung an.

Zu dem Fehler kann es auch kommen, wenn Sie den alternativen Browser nicht deinstallieren. In der Vergangenheit haben einige Updates für den Internet Explorer, die per Windows-Update automatisch eingespielt wurden, auf Windows-Systemen für Probleme gesorgt, auf denen Firefox oder Apple Safari als Standardbrowser eingerichtet war.

Wenn Sie den Internet Explorer nutzen

Wenn Sie den Microsoft-Browser verwenden, überprüfen Sie wie folgt, ob er als Standardbrowser eingerichtet ist und richten den Internet Explorer gegebenenfalls wieder als Standard ein:

Rufen Sie den Internet Explorer auf. Für die Beschreibung gehe ich davon aus, dass Sie die neueste Version 9 installiert haben. Falls nicht, sollten Sie das aus Sicherheitsgründen umgehend nachholen. Klicken Sie auf den Button Extras (oben rechts) oder drücken Sie Alt+x. Rufen Sie den Befehl Internetoptionen auf. Öffnen Sie das Register Programme. Wenn hier angegeben ist, dass der Internet Explorer momentan nicht der Standardbrowser ist, klicken Sie auf Als Standard. Schließen Sie den Dialog. Öffnen Sie das Register Erweitert. Klicken Sie hier auf Zurücksetzen und im Dialog, der dann erscheint, erneut auf Zurücksetzen. Beenden Sie das Programm und starten Sie Windows neu.

Falls der Internet Explorer bereits der Standardbrowser ist bzw. falls die Änderung den Fehler beim Klick auf Hyperlinks nicht löst, fahren Sie wie unten beschrieben fort:

Wenn Sie Firefox als Browser nutzen

Wenn Sie lieber Firefox als den Internet Explorer als Browser einsetzen, sorgen Sie wie folgt dafür, dass Firefox der Standardbrowser wird:

Starten Sie Firefox. Rufen Sie den Befehl Extras ⇒ Einstellungen auf. Öffnen Sie das Register Erweitert und klicken Sie auf den Button Jetzt überprüfen. Wenn Firefox meldet, dass es nicht der Standardbrowser ist, klicken Sie auf Ja, um ihn zum Standard zu machen. Schließen Sie die Dialoge und starten Sie Windows neu.

Falls das nicht hilft

Wenn Ihr Browser schon als Standard eingerichtet war, der Fehler in Outlook aber weiterbesteht, müssen Sie noch einige Einträge in der Registry löschen, die zum Beispiel beim Deinstallieren von Chrome nicht zurückgesetzt wurden: