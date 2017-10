Nie wieder vergessene Aufgaben: So tragen Sie eine Aufgabe rasch als Termin ein

Viele Aktivitäten werden Sie zunächst als Aufgabe in den Aufgabenplaner eintragen, weil noch kein konkreter Termin feststeht. Sobald Sie den Termin wissen, können Sie die Aufgabe mit wenigen Handgriffen als Termin in den Kalender eintragen. Dabei werden alle Einträge aus der Aufgabe, etwa Notizen, in den Termin übernommen.