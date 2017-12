Warum verschwinden E-Mails nach Löschen dazu angelegter Aufgaben?

Wenn eine Aufgabe und eine E-Mail per Nachverfolgung verbunden sind, wird die E-Mail automatisch gelöscht, sobald Sie die dazugehörige Aufgabe löschen. Dagegen können Sie nichts tun.

Was Sie aber machen können, ist, vor dem Löschen der Aufgabe die Nachverfolgung für die E-Mail wieder aufzuheben. Dann bleibt die E-Mail nach dem Löschen der Aufgabe weiterhin im Posteingang (bzw. in einem Ordner darin). Dazu gehen Sie so vor:

Klicken Sie die Aufgabe im Aufgabenplaner mit der rechten Maustaste an und rufen Sie den Befehl Zur Nachverfolgung sowie anschließend Kennzeichnung löschen auf. Alternativ können Sie auch die E-Mail im Posteingang anklicken und diesen Befehl aufrufen.