Wie Sie Probleme in Outlook 2016 lösen

So ganz rund läuft Outlook 2016 noch nicht auf allen Windows-PCs: So fehlt die Vorschaufunktion für Excel-Dateien, manchmal auch für andere Office-Programme. Und bei IMAP-Konten kann es passieren, dass sich E-Mails nicht mehr löschen lassen. Wie Sie die Probleme beheben, lesen Sie in diesem Beitrag.

Wenn bei IMAP-Konten keine E-Mails mehr gelöscht werden können

Einige Nutzer berichten, dass beim Löschen von E-Mails in einem IMAP-Konto die E-Mails nicht entfernt werden, obwohl eine Kopie im Ordner Papierkorb landet. Beheben lässt sich das Problem wie folgt:

Rufen Sie Datei – Kontoeinstellungen – Kontoeinstellungen auf, wählen Sie das IMAP-Konto aus und klicken Sie auf Ändern. Klicken Sie auf Weitere Einstellungen und öffnen Sie das Register Erweitert. Hier schalten Sie die beiden letzten Optionen ein: Elemente zum Löschen markieren ... und Elemente beim Wechseln ... bereinigen. Schließen Sie alle Dialoge.

Die Buttons für Dateianhänge sind zu groß

Outlook 2016 zeigt in empfangenen E-Mails relativ große Buttons für alle Dateianhänge an. Das ist praktisch, wenn Sie den PC oder das Tablet in Windows 8 bzw. 10 mit den Fingern bedienen. Auf kleinen Bildschirmen nehmen diese Buttons aber viel Platz ein, insbesondere bei E-Mails mit mehreren Anhängen.

Die Größe der Buttons lässt sich zwar nicht beeinflussen, aber Sie können die Buttons ausblenden:

Schalten Sie zunächst in die Kopfzeilen-Kompaktanzeige. Dazu klicken Sie auf das Icon mit dem spitzen Dreieck A. (Solange die Detail-Anzeige eingeschaltet ist, weist das Dreieck nach oben.) Nun erscheint neben dem Absendernamen ein Icon mit einer Büroklammer B, neben dem die Anzahl der Anhänge angezeigt wird. Klicken Sie das Icon an – schon werden die Buttons für die Anhänge ausgeblendet. Wenn Sie die Buttons wieder sehen wollen, etwa um einen Anhang zu öffnen, klicken Sie erneut auf das Büroklammer-Icon.

Outlook merkt sich die Einstellung und blendet die Buttons auch für alle übrigen E-Mails aus.