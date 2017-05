So komprimieren Sie in PowerPoint Ihre Bilder optimal für das gewünschte Ausgabemedium

Viele Bilder in einer PowerPoint-Datei lassen die Datei sehr schnell zu groß werden. Das kann zu Problemen beim Öffnen, Wiedergeben in einer Bildschirmpräsentation oder Versenden per E-Mail führen. Auch wenn Sie die Bilder zuschneiden oder verkleinern, wird nur der sichtbare Teil des Bildes reduziert, nicht die Speicherkapazität. Diese reduziert sich erst, wenn Sie Ihre Bilder komprimieren.

Bilder in PowerPoint 2003 komprimieren

Rechnen Sie Ihre Bilder auf eine kleinere Dateigröße herun­ter, indem Sie das gewünschte Bild anklicken.

Wählen Sie in der Grafik­-Symbolleiste das Feld Bilder komprimieren.

Machen Sie in der Version 2003 ein Häkchen bei dem Be­fehl Markierte Bilder. Wenn Sie Ihre Bilder vorher zuge­schnitten haben, dann setzen Sie außerdem ein Häkchen vor Zugeschnittene Bereiche löschen. Nur so werden alle ver­steckten Bildausschnitte tatsächlich gelöscht und die Spei­cherkapazität wird reduziert. Wählen Sie anschließend in der Version 2003 unter Auflösung ändern die gewünschte Zielausgabe.

Bilder komprimieren ab Version 2007

Klicken Sie das gewünschte Bild an. Es öffnet sich automa­ tisch die Registerkarte Bildtools. Klicken Sie auf Format und anschließend auf den Befehl Bilder komprimieren in der Befehlsgruppe Anpassen.

Wollen Sie nur einzelne Bilder komprimieren, setzen Sie ein Häkchen bei Nur für ausgewählte Bilder übernehmen , in 2010 bei Nur für dieses Bild übernehmen .

, in 2010 bei . Wählen Sie anschließend die gewünschte Zielausgabe.

Ab PowerPoint 2010

Ab Version 2010 lässt sich der Grad der Bildkomprimierung von vornherein für die gesamte Präsentation festlegen. Das ist z. B. vorteilhaft, wenn mehrere Personen an der Datei arbeiten. Über die Befehlsfolge Datei → Optionen → Er­weitert können Sie – wie unten gezeigt – die Auflösung der Bilder für die gesamte Präsentation festlegen.

Möchten Sie verhindern, dass die Bilder in der Datei beim Speichern automatisch komprimiert werden, setzen Sie ein Häkchen bei Bilder nicht in Datei komprimieren. Andern­falls werden alle Bilder standardmäßig auf 220 ppi heruntergerechnet.